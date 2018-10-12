Rum medyası: Belçika futbolundaki kara para Rum tarafında aklanıyordu

'TİCARİ' GÖRÜNTÜ İLE KARA PARA AKLAMA

POLİS ADIM ADIM ÇÖZDÜ

BELÇİKA İADESİNİ İSTİYOR

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonunun en önemli ayağının Kıbrıs Rum Kesimi olduğu ortaya çıktı.Kara para aklama işini yapan bir kişi tutuklanırken, Belçika, Rumlardan iadesini istedi. Belçika'da 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı.Rum medyasının öne çıkardığı haberlere göre; "Belçika'da patlak veren futbolda şike skandalında Güney Kıbrıs'ın, şikeli maç ve komisyonlardan elde edilen yasadışı paraların aklanması maksadıyla kullanıldığı" belirlendi. Rum Fileleftheros gazetesi, "Kıbrıs komisyonlar için çamaşır makinesi" diye verdiği haberde, "skandalın Güney Kıbrıs ayağını araştıran Rum polis teşkilatı memurlarının Belçika'da futbolcu satışlarından alınan komisyonların, genel ticaret maksatlı şirketler aracılığıyla Kıbrıs'ta aklandığını" duyuran haber yaptı.Rum polisinin elde ettiği bilgilere göre; Belçika'da futbolda yapılan yasadışı işlemlerin faturaları, paralarla birlikte Rum tarafına geliyor. Ardından paralar bankalara yatırılıyor. Bu işlemler de 'ticari' görüntüsü ile yapılıyor. Paralar, Güney'de hizmet verilmiş gibi gösterilerek aklandıktan sonra daha sonra farklı faturalarla birlikte Belçika'ya gönderiliyordu.Güney Kıbrıs'ta Belçika'dan gelen paraları aklama işini yapan 52 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Rum tarafındaki çeşitli şirketlerin müdürü/muhasibi olarak da görünen kişinin Bosna Hersek kökenli Rum vatandaşı olduğu kaydedildi. Bu kişinin Belçika'da, "suç örgütüne üye olmak ve 2012-2018 yılları arasında Belçika'da yapılan yasadışı işlemlerden elde edilen parayı Kıbrıs Rum Kesimi'nde 'meşrulaştırmak' suçlarından" arandığı da belirlendi.Belçika adli makamları 52 yaşındaki şüphelinin iade edilmesi için girişim başlattı. Rum mahkemesine çıkarılan zanlı ise tutuklandı.