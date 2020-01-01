Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ross, tıbbi bir sorundan ötürü bubble'ı terk etti

Orlando Magic forveti Terrence Ross'un, takımın Boston Celtics'e karşı oynadığı son maçtan sonra KOVID-19 ile ilgili olmayan kişisel bir tıbbi sorun nedeniyle NBA bubble'ından ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Terrence Ross'un, takımın Boston Celtics'e karşı oynadığı son maçtan sonra KOVID-19 ile ilgili olmayan kişisel bir tıbbi sorun nedeniyle NBA bubble'ından ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Ross'un bubble'ı terk etmesi, lig doktorlarının önerdiği şekilde bazı saha dışı testlerden geçmesini gerektirdi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiğine göre Ross, Magic'in bu akşam Brooklyn Nets'e karşı oynayacağı maçı kaçıracak ve gelecekteki mevcudiyeti test sonuçlarına ve NBA karantina protokollerine bağlı olacak.

Magic'in, Ross geri dönene kadar, backcourt'ta Markelle Fultz ve D.J. Augustin'e daha çok güvenmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal