Ross, tıbbi bir sorundan ötürü bubble'ı terk etti

Orlando Magic forveti Terrence Ross'un, takımın Boston Celtics'e karşı oynadığı son maçtan sonra KOVID-19 ile ilgili olmayan kişisel bir tıbbi sorun nedeniyle NBA bubble'ından ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.



Ross'un bubble'ı terk etmesi, lig doktorlarının önerdiği şekilde bazı saha dışı testlerden geçmesini gerektirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiğine göre Ross, Magic'in bu akşam Brooklyn Nets'e karşı oynayacağı maçı kaçıracak ve gelecekteki mevcudiyeti test sonuçlarına ve NBA karantina protokollerine bağlı olacak.



Magic'in, Ross geri dönene kadar, backcourt'ta Markelle Fultz ve D.J. Augustin'e daha çok güvenmesi bekleniyor.



