Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Cevap...

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, kariyerindeki ilk golü attığı Tarsus İdman Yurdu maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Cevap...
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17 Aralık 2020 23:37
Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettiği maçta kariyerindeki ilk golünü atan Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen Rosier, "Çok mutluyum, kariyerimin ilk golünü Beşiktaş ile attığım için. Bir kupa maçında attım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gol sevinci sorulan Fransız oyuncu, "Gol sevincini Aboubakar ile yaptım, ne konuştuğumuz özel, onlar ne olduğunu biliyor." dedi.

Sezon sonunda bitecek kiralık anlaşması sorulan Rosier, "Şu anda kalıp kalmayacağım ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil, menajerimle ya da çevremdeki insanlarla konuşmadım ama tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım, burada şampiyonluk kazanmak istiyorum." diye konuştu.



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