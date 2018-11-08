Ronaldo: 'MANU kazanmak için bir şey yapmadı'

Portekizli yıldızı2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Oyuna 90 dakika egemen olduk. Çok pozisyona girdik. En az 3-4 gol atabilirdik. Ancak son dakikalarda rahatladık ve cezalandırıldık.""Manchester United kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Maçı onlara biz hediye ettik""Soyunma odasında golümü tekrar izledim. Harika bir gol olduğunu söyleyemem ama iyi bir vuruş yapmışım. Golüme memnun oldum ama hayal kırıklığı yaşıyorum. Manchester United hiçbir şey yapmadı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Halen grubun zirvesindeyiz""Maç maç gitmemiz gerekiyor. Grubun zirvesindeyiz, iyi bir takımız ancak final için uzun bir yol var. Burada insanlar, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorlar ama adım adım gitmemiz gerekiyor"