Ronaldo: 'MANU kazanmak için bir şey yapmadı'

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları;
"Oyuna 90 dakika egemen olduk. Çok pozisyona girdik. En az 3-4 gol atabilirdik. Ancak son dakikalarda rahatladık ve cezalandırıldık."
HİÇBİR ŞEY YAPMADI
"Manchester United kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Maçı onlara biz hediye ettik"
GOLDEN MEMNUNUM AMA...
"Soyunma odasında golümü tekrar izledim. Harika bir gol olduğunu söyleyemem ama iyi bir vuruş yapmışım. Golüme memnun oldum ama hayal kırıklığı yaşıyorum. Manchester United hiçbir şey yapmadı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Halen grubun zirvesindeyiz"
HAYAL EDİYORLAR AMA...
"Maç maç gitmemiz gerekiyor. Grubun zirvesindeyiz, iyi bir takımız ancak final için uzun bir yol var. Burada insanlar, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorlar ama adım adım gitmemiz gerekiyor"
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İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları;
"Oyuna 90 dakika egemen olduk. Çok pozisyona girdik. En az 3-4 gol atabilirdik. Ancak son dakikalarda rahatladık ve cezalandırıldık."
HİÇBİR ŞEY YAPMADI
"Manchester United kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Maçı onlara biz hediye ettik"
GOLDEN MEMNUNUM AMA...
"Soyunma odasında golümü tekrar izledim. Harika bir gol olduğunu söyleyemem ama iyi bir vuruş yapmışım. Golüme memnun oldum ama hayal kırıklığı yaşıyorum. Manchester United hiçbir şey yapmadı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Halen grubun zirvesindeyiz"
HAYAL EDİYORLAR AMA...
"Maç maç gitmemiz gerekiyor. Grubun zirvesindeyiz, iyi bir takımız ancak final için uzun bir yol var. Burada insanlar, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorlar ama adım adım gitmemiz gerekiyor"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın