Ronaldo için flaş sözler: ''Bedelini ödeyecek!''

''PEREZ BU HATAYI AĞIR ÖDEYECEK!''

kulübünün eski başkanı, İspanyol devinin Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satmasının ardından pişman olacaklarını ve mevcut başkan Florentino Perez'in bu hatanın bedelini ödeyeceğini dile getirdi.Ronaldo'nun satışının affedilemez bir hata olduğunu dile getiren eski başkan bu transferin affedilemez bir hata olduğunu dile getirdi vededi.Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez'in bir hata yaptığı ve bu hatanın bedelini ağır ödeyeceğini belirten Calderon,ifadelerini kullandı.