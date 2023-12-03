İtalya Serie A'nın 14. haftasında Alessio Dionisi'nin yönetimindeki Sassuolo ile Jose Mourinho'nun ekibi Roma karşı karşıya geldi.



MAPEI Stadyumu'nda oynanan mücadelenin son bölümünde 1-0 geride giren konuk ekip Roma, maçı 2-1 kazanmayı başardı.



Roma'nın gollerini 76. dakikada penaltıdan Paulo Dybala ve 82. dakikada Rasmus Kristensen kaydederken, Sassuolo'nun tek golünü 25. dakikada Matheus Henrique kaydetti.



Sassuolo'da Daniel Boloca maçın 63. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Roma'da Zeki Çelik 87. dakikada Paulo Dybala'nın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Roma puanını 24'e yükseltirken, Sassuolo 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Fiorentina'yı konuk ederken, Sassuolo deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU