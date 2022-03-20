İtalya Serie A'nın 30. haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan başkent derbisini Roma 3-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 22. dakikalarda Tammy Abraham, 40. dakikada Lorenzo Pellegrini kaybetti.
Evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Roma, puanını 51'e yükseltti. 2 maç aradan sonra yenilen Lazio ise 49 puanda kaldı.
Roma, milli aradan sonra Sampdoria'ya konuk olacak. Lazio ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 22. dakikalarda Tammy Abraham, 40. dakikada Lorenzo Pellegrini kaybetti.
Evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Roma, puanını 51'e yükseltti. 2 maç aradan sonra yenilen Lazio ise 49 puanda kaldı.
Roma, milli aradan sonra Sampdoria'ya konuk olacak. Lazio ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.