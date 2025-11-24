Roma'da Gasperini ile zirve!

Roma, Claudio Ranieri'nin ardından takımı emanet ettiği teknik direktör Gian Piero Gasperini ile zirveye çıktı.
12 HAFTADA LİDER
Gasperini yönetimindeki Roma, ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi, ligde 27 puanla 12. haftayı zirvede tamamladı.
Roma, Gasperini ile UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.
PUAN ORTALAMASI
Roma'nın başına haziran ayında geçen Gasperini, İtalyan ekibinde toplamda 16 maçta 2.06 puan ortalaması yakaladı.
FARKINI ORTAYA KOYDU
Atalanta'da 9 yıl geçiren ve takımı adeta seviye atlatan 67 yaşındaki Gasperini, Roma'da da farkını ortaya koydu.
Gasperini yönetimindeki Roma, ligin gelecek haftasında sahasında Napoli'yi konuk edecek.
