Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rodney Hood, daha iyi bir anlaşma için opsiyonunu reddetti

Portland Trail Blazers guardı Rodney Hood, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 6 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirmeyi tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı Rodney Hood, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 6 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirmeyi tercih etti.

Hood, 20 Kasım'da sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Trail Blazers, kendisinin tam Bird haklarına sahip olmasa da, 'erken Bird haklarına' sahip. Bu da Portland'ın, orta düzey istisna gibi bir imzalama aracı kullanmadan, kendisiyle önceki maaşının %175'ine kadar daha fazla para ödeyip yeniden anlaşmasına imkan verecek.

Hood, Aralık ortasında sezonunu kapatmasına neden olan sakatlığı yaşamadan önce 2019-20 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, sol Aşil tendonunu yırtmadan önce, maç başına 11.0 sayı, 3.4 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynuyordu ve üçlük çizgisinin gerisinden %49.3 isabet oranına sahipti.

Genel olarak, Trail Blazers önceki sezon Hood ile her 100 pozisyon başına 0.6 sayıyla rakiplerinden daha çok sayı üretiyordu. Kendisi olmadan geçen tüm dakikalarda, takımın net puanı 100 pozisyonda -2.1'di.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal