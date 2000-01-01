Rodney Hood, daha iyi bir anlaşma için opsiyonunu reddetti

Portland Trail Blazers guardı Rodney Hood, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 6 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirmeyi tercih etti.



Hood, 20 Kasım'da sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Trail Blazers, kendisinin tam Bird haklarına sahip olmasa da, 'erken Bird haklarına' sahip. Bu da Portland'ın, orta düzey istisna gibi bir imzalama aracı kullanmadan, kendisiyle önceki maaşının %175'ine kadar daha fazla para ödeyip yeniden anlaşmasına imkan verecek.



Hood, Aralık ortasında sezonunu kapatmasına neden olan sakatlığı yaşamadan önce 2019-20 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, sol Aşil tendonunu yırtmadan önce, maç başına 11.0 sayı, 3.4 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynuyordu ve üçlük çizgisinin gerisinden %49.3 isabet oranına sahipti.



Genel olarak, Trail Blazers önceki sezon Hood ile her 100 pozisyon başına 0.6 sayıyla rakiplerinden daha çok sayı üretiyordu. Kendisi olmadan geçen tüm dakikalarda, takımın net puanı 100 pozisyonda -2.1'di.



