Houston Rockets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre genç forvet Jabari Smith Jr. ile beş yıl ve 122 milyon dolar değerinde yeni bir çaylak sözleşme uzatmasına imza atıyor.Kontratın tamamı garanti olacak ve Smith, 2030-31 sezonunun sonuna dek takımda kalacak.Smith, geçtiğimiz sezon 57 maçta 12.2 sayı ve 7 ribaund ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %35.4 ve serbest atışlarda kariyerinin en iyi yüzdesi olan %82.4 ile isabet sağladı.Rockets, Smith'i 2022 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçmişti. Auburn'daki parlak birinci sezonunun ardından drafta girmişti.Bu hamle, Rockets adına oldukça hareketli geçen bir yaz döneminin son halkası oldu. Takım, daha önce Kevin Durant'i büyük bir takasla kadrosuna katmış ve oyun kurucu Fred VanVleet ile yeniden sözleşme imzalamıştı.