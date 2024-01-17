Houston Rockets'ın, Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'la ilgilendiği iddia edildi.



Rockets'ın önümüzdeki ay süresi dolacak olan son takas günü öncesinde tecrübeli bir forveti izlediği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein'ın Substack'te kaleme aldığı üzere Rockets, "kadrosuna şutör eklemesi yapmak için Sacramento Kings'in forveti Harrison Barnes'a belirli bir düzeyde ilgi duyuyor."



Barnes, bu sezon Kings formasıyla 40 maçın tamamına ilk beş başlayarak %39,9 üçlük isabetiyle 10,8 sayı ortalaması yakaladı. 31 yaşındaki oyuncunun bu sayı ortalaması, NBA'deki üçüncü yılı olan 2014-15 sezonundan bu yana en düşük seviyede yer alıyor.



