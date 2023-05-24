Houston Rockets'ın, bu yaz James Harden'ı kadrosuna katamaması durumunda gözünü Phoenix Suns guardı Chris Paul'a çevirebileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Rockets'ın James Harden'ı alma planı suya düştüğü takdirde, Paul'un radardaki ikinci opsiyon olabileceğini belirtti. Bu söylenti, Paul'un bu yaz Suns'tan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonların ardından geldi.



Birkaç hafta önce, Suns'ın CP3'yi takaslayabileceği anlaşmalara baktığı bildirilmişti.



Son birkaç sezondur sakatlıklarla boğuşan Paul, bu sezon Suns için 59 maçta forma giyerek 13.9 sayı, 4.3 ribaund ve 8.9 asist ortalamaları yakaladı.



