"Rockets, Harden olmazsa CP3 için şansını deneyecek" iddiası

Houston Rockets'ın, bu yaz James Harden'ı kadrosuna katamaması durumunda gözünü Phoenix Suns guardı Chris Paul'a çevirebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Rockets, Harden olmazsa CP3 için şansını deneyecek' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2023 15:39
Houston Rockets'ın, bu yaz James Harden'ı kadrosuna katamaması durumunda gözünü Phoenix Suns guardı Chris Paul'a çevirebileceği iddia edildi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Rockets'ın James Harden'ı alma planı suya düştüğü takdirde, Paul'un radardaki ikinci opsiyon olabileceğini belirtti. Bu söylenti, Paul'un bu yaz Suns'tan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonların ardından geldi.

Birkaç hafta önce, Suns'ın CP3'yi takaslayabileceği anlaşmalara baktığı bildirilmişti.

Son birkaç sezondur sakatlıklarla boğuşan Paul, bu sezon Suns için 59 maçta forma giyerek 13.9 sayı, 4.3 ribaund ve 8.9 asist ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery