Robin Van Persie'nin oğlu profesyonel oldu

Eski Fenerbahçeli Robin Van Persie'nin oğlu Shaqueel profesyonel sözleşme imzaladı.



Babası gibi futbolda Feyenoord formasıyla profesyonel olan Shaqueel Van Persie'nin 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2006 doğumlu Shaqueel, şu anda Feyenoord U16 takımında forma giyiyor.



Shaqueel Van Persie babası gibi sol ayaklı ve hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.





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