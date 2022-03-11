Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisinde maç öncesi iki eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında
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11 Mart 2022 10:50
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Çaykur Rizespor, 28 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Ponck ile sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Yeşil-mavili oyuncular son çalışmasını İstanbul'da Eyüpspor Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

 
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