'in 21. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, taraftarı önünde'u konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile Antalyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Ev sahibi Çaykur Rizespor'un golünü 6. dakikadakaydetti. Antalyaspor'un golünü 68. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 22'ye çıkarırken, Antalyaspor'un puanı 29 oldu.Çaykur Rizespor ligin 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise bir sonraki haftada sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.1. dakikada sağ taraftan Amilton'un ceza sahası içerisine ortasında Doğukan Sinik'in bekletmeden aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı.4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında sağ çaprazda kontrol eden Muric'in arka direğe doğru ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-027. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Muric'in yerden vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.45. dakikada Antalyaspor ceza sahasında savunmadan seken topa sol çaprazdan Aatıf'ın bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.47. dakikada Boldrin'in soldan ceza sahasına ortasında Muric, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Kaleci Boffin iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.54. dakikada Çaykur Rizespor defansında Awaziem'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerinde Fredy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, altıpas içerisinde Chico'nun topukla dokunuşunda kaleci Gökhan Akkan'ın son anda müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.65. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Nakoulma'nın vuruşunda, savunmadaki Salih Dursun son anda meşin yuvarlağı çeldi. Azubuike'nin tamamlamak istediği topu Nazım Sangare kornere attı.68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Nazım Sangare'nin sağdan ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde Mevlüt Erdinç'in tek dokunuşunda top filelere gitti: 1-177. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası sol çaprazında Charles'ın bekletmeden sol ayakla plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu çeldi.80. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere attı.90+1. dakikada Muric ile ceza yayı üzerinde paslaşan Aatıf'ın vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.Mücadele, 1-1 sona erdi.Çaykur DidiHalis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Hakan YemişkenGökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike (Dk. 75 Samudio), Saadane (Dk. 88 Musa Çağıran), Aatıf, Umar (Dk. 26 Nakoulma), Boldrin, MuricBoffin, Nazım Sangare, Diego, Chico, Salih Dursun, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 62 Serdar Özkan), Fredy (Dk. 83 Zeki Yıldırım), Amilton, Mevlüt Erdinç (Dk. 90 Drole)Dk. 6 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 68 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)Dk. 11 Saadane, Dk. 43 Azubuike (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Salih Dursun (Antalyaspor)