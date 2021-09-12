Rıza Çalımbay: 'Kadıköy'de buldun mu atacaksın'

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu



"Forvette çoğalamadık. Girdiğimiz güzel pozisyonları değerlendirebilirdik. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettik."



"Hakikaten çok sakatlık oldu, hem Fenerbahçe'de hem bizde. Bizdeki yorgunluk olabilir, Fenerbahçe'de de öyle. Çok güzel, çekişmeli bir maç oldu."



"Biz girdiğimiz pozisyonlarda kolay top kaybetmesek fırsat yaratabilirdik. Son pasa kadar kaleye mükemmel geldik ama onları atmamız gerekiyordu. Ofansın orta sahaya yardım etmesi gerekiyordu. Her açıdan iyi bir lig maçı oldu."



