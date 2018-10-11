Rıza Çalımbay: ''Beşiktaş maçında galibiyeti hak etmiştik''

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş ile iç sahada yapılan karşılaşmanın çok ilginç geçtini söyledi.Beşiktaş maçına aslında çok iyi başladıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:"Beşiktaş maçın başlarında 10 kişi kalınca büyük avantaj yakaladık. Aslında bunu iyi değerlendirdik ancak sonuca yansıtamadık. Çok iyi pozisyonlarımız oldu. Onları değerlendiremedik. İkinci yarıda çok güzel bir penaltı pozisyonu yakaladık. Onu da değerlendiremedik. Eğer penaltıyı ya da son paslarımızı değerlendirebilseydik bu maçı çok farklı kazanırdık. Beraberliğe üzülürken bir anda gol yedik. O gollere şaşırdık. Golleri yemememiz gerekiyordu. Bu sezonun başından beri bu sıkıntımız var. Beşiktaş maçının ikinci yarısında sonuç 2-1 olunca o zaman her türlü riske girdik. Netice olarak maçı 2-2 bitirdik ama bu bizim hakkımız değildi. O maçın hakkı bizim açımızdan galibiyetti."Genel olarak yeşil-beyazlı takımın iyi oynadığına işaret eden Çalımbay, "Sadece Beşiktaş maçı değil, hiçbir maçta ezilmedik, büzülmedik. Bu maçta da galibiyet için oynadık. Tabii ki zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bazı arkadaşlarımızın olmaması gibi. Örneğin bu maçta Jahovic oynasaydı maç daha farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.Çalımbay, milli maç arasını çok iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Sakatlığı bulunan ve milli takımlara giden arkadaşlarımız da aramızda olsa daha iyi bir ortamımızı olacaktı. Bundan dolayı sıkıntılarımız var. Yine de arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.Spor Toto Süper Lig'de kolay maç olmadığını vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:"Çaykur Rizespor maçı da kolay olmayacak. Çok mücadele ederek, oyundan hiç kopmadan galibiyete oynamamız gerekiyor. Mesela, Göztepe maçında çok basit, yemememiz gereken 2 gol yedik. Öyle golleri yemememiz gerekiyor. Bunları yemezsek her takıma gol atarız. Mutlaka gol atarız. Çaykur Rizespor maçına da kazanmak için çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok. Lig çok uzun ve zor bir maraton. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor."Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Öte yandan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Fallou Diagne ve Mustapha Yatabare katılmadı.