Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş, Avrupa ve Türkiye'de çok iyi işler yapar'

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Çalımbay, "Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Hem Malatya'da hem burada galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçın başından sonuna kadar güzel oynadık, pozisyonlar bulduk, taraftarımızla bütünleştik. Önemli olan bunları devam ettirebilmek. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var. Hiçbir maç kolay değil. Lig zor geçiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada iyi bir galibiyet aldık ama istikrarlı devam etmemiz gerekiyor. İyi oynadık tabii ki ama hatalar da yaptık. İyi yaptığımız şeyler daha çoktu. Bu sene yoğun bir fikstürden çıkıp iyi olmaya başlıyoruz. Önemli olan bunu devam ettirebilmek. Beşiktaş maçı sonrası milli ara var. O da bir avantaj." dedi.



Pedro Henrique'yi öven tecrübeli teknik adam, "Transferi yaparken biz iyice bakıyoruz ediyoruz. Pedro'yu ben daha önceden de çok istedim. Alamadık o zaman, Kayseri vermedi. Çok iyi oyuncu ama hala daha tam sağlıklı değil. Biraz daha son paslara dikkat ederse mükemmel oyuncu." ifadelerini kullandı.



Bu sezon ligde 4. golünü atan stoper Goutas için de konuşan Rıza Çalımbay, "Dimitrios Goutas'ta bir stoperde aradığınız tüm özellikler var. Çok faydalı oyuncu. Transfer ettiğimiz için memnunum." şeklinde konuştu.



Son olarak Beşiktaş maçının zor geçeceğini vurgulayan Sivasspor Teknik Direktörü, "Beşiktaş maçı bir kere zor. Bana göre Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Yönetimini tebrik etmek lazım. Çok kaliteli oyuncular aldılar. Aksilikler olmazsa Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de çok iyi işler yapacaklar. Sakatlıklar olursa sıkıntı. Takım çok iyi. Bir de yakından tanıdığım taraftar var. Biz elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



