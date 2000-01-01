Rivers: "Thomas'ın bu şekilde tasvir edilmesi hiç hoşuma gitmedi"

LA Clippers koçu Doc Rivers, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın The Last Dance belgeselinde tasvir edilme şeklini takdir etmediğini söyledi.



Rivers, ligde oynadığı 13 sezonluk dönemde, Michael Jordan ve Chicago Bulls hanedanının etkisini ilk elden tecrübe etme fırsatı bulmuştu.



Rivers, Thomas'ın seride tasvir edilme şeklini takdir etmediğini söyledi:



"Isiah'ın sunulma şeklinden nefret ettim. Isiah 'kazanan' kişiliğin alasıydı. Diğer 'kazanan'lardan farklı değil. Şikago'lu olduğu için, Isiah, bence Şikago'dan gelmiş en iyi oyuncudur. Egomun bile böyle söylemesi lazım. Ve sonra Michael'ın Chicago'da oynayan en büyük oyuncu olması, kendi başına bir rekabet yaratmıştı. Isiah, Şikago'yu Michael'a vermiyordu ve Michael da Şikago'yu almaya çalışıyordu.



İnsanlar bunun bu kısmını bilmiyorlar bile. Sadece Detroit bölümünü ve Chicago Bulls bölümünü görüyorlar. Ama en büyük kısmı bu. Isiah, Detroit için oynarken hala Şikago'da yaşıyordu. Eve gelip Isiah Thomas olmak istiyordu; eve gelip Michael Jordan'ı duymak istemiyordu. Bu yüzden bunun üzerinde çok fazla enerji vardı."



Thomas, Jordan'ın sahadaki rakibi idi ve ikisi, dönemlerinde birkaç hararetli ve fiziksel karşılaşmalarda oynamışlardı. Jordan'ın Bulls'u, 1991'de NBA şampiyonluğunu kazanma yolunda, kendilerini önceki üç sene elemiş olan Thomas'ın Pistons'ı elemeyi başarmıştı.



