Rivers, Ben Simmons'a "Giannis rolü" teklif etmiş!

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın, 2021-22 sezonu için Ben Simmons'a "Giannis Antetokounmpo rolü" teklif ettiği iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Sixers koçunun Simmons ile yaptığı görüşmede, Avustralyalı yıldıza 2021-22 sezonu için yeni bir rol teklif ettiğini belirtti:



"Rivers, yine de gelecek sezon Simmons'ı nasıl kullanmayı planladığını paylaşmıştı: Embiid ve Simmons'ın dakikaları daha az çakışacaktı ve Simmons, Embiid sahadan çıktığında, parkeyi Tobias Harris ve yeni gelen Georges Niang ile paylaşarak, 5 numarada oynayacaktı.



Rivers, Simmons'ı çevresinde dört şutör olan ve bench ekibinin kendisini ana skorer haline getirmesini sağlayacağı bir şekilde, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de oynadığı gibi bir role sokmak istediğini söyledi."



Simmons'ın bu fikir konusunda hevesli olmadığını belirten O'Connor, Klutch Sports'un, 25 yaşındaki oyuncunun etrafında yapılanmaya istekli bir ekiple takas kovaladığını da ifadelerine ekledi.



Sixers için geçtiğimiz sezon maç başına 14.3 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asistle oynayan Simmons'ın ortalamaları düşüşe uğramıştı.



