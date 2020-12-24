Rıdvan Dilmen: 'Welinton, Pique gibi'

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen ve Tümer Metin'den Brezilyalı stoper Welinton için iki farklı yorum geldi.



Rıdvan Dilmen, Welinton'un önde oynadığını belirtti ve, "Pique gibi oynamaya çalışıyor Welinton. Çünkü Souza stopere geliyor. Welinton oyuna katılıyor, katılmalı da. Doğru bu." dedi.



Tümer Metin ise Welinton'un henüz uyum sağlayamadığını kaydederken, "Beşiktaş'ta kafamda soru işaretleri olan oyuncular var. Vazgeçmiyor Sergen Hoca Welinton'dan. Hala çok dengesiz. Kaleden uzaklaşınca arkada açık verecek gibi görüyorum." ifadelerini kullandı.



Welinton'un Ankaragücü maçı istatistikleri

Şut: 1

Blok: 1

Faul: 3

Kilit pas: 2

Top Kazanma: 2

Top Kesme: 2

Top Uzaklaştırma: 2

Pas yüzdesi: 76.3



