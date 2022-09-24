İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison bir transfer itirafında bulundu. Everton'dan Tottenham'a giden Brezilyalı futbolcu, kendisine Chelsea'nin teklif yaptığını doğruladı.



"CHELSEA TEKLİF YAPTI"



Ada basınında yer alan haberlere göre; Richarlison, "Evet, Chelsea'nin yaz aylarında bir teklif yaptığını biliyorum. Arsenal'in de durumu sormak için Everton ile temas kurduğunu biliyorum. Ama Tottenham geldi, parayı ödedi. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.



BONSERVİSİNE 70 MİLYON EURO



Hatırlanacağı üzere Tottenham ile Brezilyalı futbolcu 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı. Ancak futbolcunun bonservis bedeli ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz medyası ise Tottenham'ın 70 milyon euro ödediğini yazmıştı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



2021-22 sezonunda Everton'da 33 maçta 11 gol atıp 5 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki Sambacı, bu sezon ise Tottenham'da 8 maçta forma giyip, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.





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