Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması

Altay'ın teklif yaptığı Ricardo Quaresma geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 21:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile transfer görüşmeleri yapan Ricardo Quaresma, Brezilya'da bir röportaj verdi ve transferle ilgili konuştu.

Brezilya'ya gidebileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kasımpaşa forması giyen 36 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 174 maça çıktı ve 25 gol, 52 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için