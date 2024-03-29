Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta emeklilik hayali!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, emekliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta emeklilik hayali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2024 14:21
Son güncelleme 29 Mart 2024 14:25
Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Canal 11'e verdiği röportajda emekliliğe dair açıklamalar yaptı.

Şu anda herhangi bir takımda forma giymeyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini söyledi.

Quaresma yaptığı açıklamada, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim. Porto ve Sporting için bu şu an pek mümkün gibi gözükmese de belki Beşiktaş'ta bu fırsatı bulabilirim." dedi. 

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery