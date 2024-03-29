Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta emeklilik hayali!

Beşiktaş 'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Canal 11'e verdiği röportajda emekliliğe dair açıklamalar yaptı.

Şu anda herhangi bir takımda forma giymeyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini söyledi.

Quaresma yaptığı açıklamada, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim. Porto ve Sporting için bu şu an pek mümkün gibi gözükmese de belki Beşiktaş'ta bu fırsatı bulabilirim." dedi.

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.