Remzi Sanver: 'Mahkemeye gitmeyeceğiz'

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.



Büyük bir sürpriz olmazsa son kez Galatasaraylılara hitap ettiğini söyleyen Sanver, mahkemeye gitme gibi bir durumun olmadığını da söyledi.



İşte Remzi Sanver'in açıklamalarından satır başları:



""Genel kurulun yönetim kurulumuz açısından önemi ibra süreciydi. Yönetim kurulumuzun mali açıdan ibra edilip, idari açıdan ibra edilmediğini gördük. Yargıtaya göre, Türkiye'de dernekler hukukunun kabul ettiği ibra, mali ibradır. Dolayısıyla dernekler hukukuna göre, yönetimimizin idari yönden ibra edilmemesi bir anlam ifade etmemektedir."



"Diğer yandan idari ibrasızlık, Galatasaray tüzüğüne göre genel kurulun yönetimden memnuniyetsizliğini ifadesi ve 'Seçime git' demesidir."



"İdari ibrasızlığın Galatasaray'ı her sene seçime götürebilecek bir siyaset aracı olduğundan duyduğumuz rahatsızlığı bir kenara bırakarak, genel kurulumuzun gerekliliğini yaptık ve seçim kararı aldık."



"Şunu da hatırlatmak isterim ki, genel kurulda 2022 yılının bütçesi de kabul edilmedi. Galatasaray'ı geçtiğimiz yılın bütçesine göre yönetmek kulübün önünü tıkayacağı için seçimi mümkün olan en erken tarihe aldık."



"Tüzüğümüze göre başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bu seçimde aday olamayacak. Basında yer alan, başkanımızın aday olabilmek için mahkemeye gideceği iddiaları doğru değildir. Galatasaray'ın bize tanımadığı hakkı mahkemelerde aramamız söz konusu değildir."



"8 Nisan Cuma tarihi itibarıyla başkan adaylarımız ortaya çıkacaktır ve başkan adaylarının kulübün bütün imkanlarından faydalanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayacağız."



"Camiamızı birleştirmek için her şeyi yaptık ve son ana kadar da buna devam edeceğiz. Galatasaray için sergilediğimiz duruşun zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağından eminiz."



"Bu genel kurul, ciddi bir tüzük değişikliği ihtiyacını tekrar göstermiştir. 25 saati bulan bir ibra sürecinden ve her dönem de yönetimlerin değişmesine sebep olacak bir ibra sisteminden sağlıklı bir sonuç beklemek çok mümkün olmayacaktır."



"Yönetim kurulu olarak bu durumlardan idari ibra sürecini kaldıran ve genel kurulu 2 güne çıkartan bir tüzük tasarısını hazırladık. Bunu yaparken geçmiş tasarılardan ve üyelerimizin görüşlerinden faydalandık."



"Otizm Yüzme Şubesi'ni kurmasından da yönetim kurulu olarak gurur duyuyoruz. Galatasaray, toplumsal olaylarda gösterdiği duruşla Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olmayı başarmıştır."



"Büyük bir sürpriz olmazsa bu, Galatasaray Spor Kulübü Sözcüsü olarak değerli Galatasaraylılara son hitap edişim. Bu görevdeki hiçbir sözüm benim kişisel tasarrufum değildi. Ne zaman ne söyleyeceğim her zaman başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin ortak kararı ile söylenen cümlelerdi."



"Bu görevi yaptığım sürece hep dürüst oldum. Daha sert olmam gerektiğini düşünenler oldu ancak ben Galatasaray'a yakışan bir üslup ile hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer kırdıklarım olduysa herkesten özür dilerim."



"Önemli olan göreve nasıl geldiğiniz değil, nasıl ayrıldığınızdır. Sanırım Galatasaray olarak bu konuda bir fark yarattık. Bizden sonraki yönetime şimdiden çok başarılı bir dönem diliyoruz."





