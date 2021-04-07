Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Reha Kapsal, Tugay Kerimoğlu ve İlker Yağcıoğlu değerlendirdi.



Reha Kapsal, " Beşiktaş fabrika ayarlarına döndü. Çok iyi başlangıç yaptı ve güçlü oyununu hissettirdi. Beşiktaş, 20 saniyede atacaktı ve Alanyaspor santra yapacaktı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 3 topu direkten döndü. Ancak Beşiktaş'ın gol bulması lazım. Çünkü 1-0'ı rahat oynayamıyorlar. İlk yarıyı Beşiktaş 4-0 bitirebilirdi ama Alanyaspor da 2-1 öne geçebilirdi. Beşiktaş'ta oyun dengesizliği var. Cenk Tosun 51 gün sonra sahaya çıktı. Fiziksel olarak kolay değil. Beşiktaş, Kasımpaşa maçına göre sahaya daha anlamlı dağıldı. Oğuzhan Özyakup'un daha iyi oynaması gerekiyor, yine ilk yarıda en kötülerden. Takımı oynatabilir, daha fazla sorumluluk alması gerekir." ifadelerini kullandı.



İlker Yağcıoğlu, "Beşiktaş'ta Ghezzal'ı seyretmek keyif verdi. Beşiktaş yaptığı pasın çoğunu Alanya yarı alanında yaptı. Biraz daha şanslı olsa ilk yarıda 3 puanı cebine koyabilirdi, 3 direk var. Koparabileceği maçı bitiremedi. Gördük ki Alanyaspor da gelebiliyor, iki tarafın da gol bulabileceği bir maç oynanıyor." şeklinde yorum yaptı.



Tugay Kerimoğlu ise, "İstekli başlayıp, 1-0'a kadar olan bölümü doğru oynayan bir Beşiktaş var. Daha 1. dakika dolmadan pozisyonu buldu Beşiktaş. 30-35 dakikayı doğru oynadı ve golü bulduktan sonra Alanya'nın yakaladığı pozisyon da var. Farklı bir oyun 2. yarıda karşımıza çıkabilir" dedi.