Reggie Jackson, Nuggets yolunda!

Guard Reggie Jackson'ın, Charlotte Hornets ile anlaşarak serbest kalacağı ve Denver Nuggets ile anlaşmayı planladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Reggie Jackson, Nuggets yolunda!
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13 Şubat 2023 12:12
Guard Reggie Jackson'ın, Charlotte Hornets ile anlaşarak serbest kalacağı ve Denver Nuggets ile anlaşmayı planladığı açıklandı.

Jackson, son takas gününde LA Clippers tarafından Hornets'a takas edilmişti.

Nuggets, Bones Hyland'ı Clippers'a takas ettikten sonra point guard rotasyonunda derinliğe ihtiyaç duyuyordu.

32 yaşındaki Jackson, bu sezon Clippers formasıyla 10.9 sayı, 3.5 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. LA ekibi, tecrübeli guardı sezonun başlarında ilk beş başlatmış olsa da, Ocak ayında rolünü Terance Mann'e devretmişti.

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