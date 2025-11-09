09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
0-04'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-037'
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
1-036'
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Recep Durul'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Kasım 2025 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi Ekol Sport'a açıklamalarda bulundu.

Durul, "Bu sene Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk senemiz, 16 yıl sonra şampiyon olduk. Deyim yerindeyse iki şampiyon takımın maçı olacak. Şölen havasında geçecek maçları bu şehir özledi. Taraftarımızla birlikte şehir tek yürek olacak inşallah. Bu tür maçlar şölen havasında geçiyor. Büyük maçlarda odaklandığımızda, gerçekten almamız gerektiğinde şehir kendi takımı önceliklendiriyor, merkezine alıyor. Bunu geçmişte biz gösterdik. Taraftarımızla birlikte hazırız. Moral ve motivasyonumuz yerinde. Takımda eksiğimiz yok. İyi bir ekibimiz, hocamız, taraftarımız, camiamız var. Galatasaray da güçlü bir rakip. Lider ve Avrupa'da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Ama buradaki mücadele, başka bir mücadele. Bu büyüklük değil, güç maçı. Kocaelispor'un birlik ve beraberliği, dayanışması olduğunda üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel olmayacağını gösterdik. Geçmişte böyle maçları kaybetmedik. Birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde çıktığımız tüm maçları kazandık geçmişte. Bugün de kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

BERABERLİK YANITI


Durul, "Maç oynanmadan iki takıma birer puan verseler kabul eder misiniz?" sorusunun ardından, "Biz Kocaelispor olarak, hedef odaklı bir takımız. 3 puan için sahaya çıkıyoruz. 3 ihtimalli bir sonuç. Bazen bazı faktörler, sizin başarılı olmanızı veya başarılı olmanızı engelliyor. Beraberliğe razı mısınız diye soruyu kabul etmiyoruz. Şartlar onu getiriyorsa yapacak bir şey yok ama biz galibiyet için çıkıyoruz." yanıtını verdi.

SELÇUK İNAN

Recep Durul, teknik direktörleri Selçuk İnan ile ilgili gelen sorunun ardından, "Adı üstünde eski takımı, artık kendi takımı değil. Profesyonel bir hoca, onun da kariyeri var. Kendi apoletine yıldız takmak istiyor. Galatasaray veya diğer takımlar fark etmiyor. Çok iyi bir çizgisi var. Selçuk Hoca, duygusal tarafını kitler böyle durumlarda. Duygusu varsa da kendi takımı, taraftarı için. Üst düzey profesyonel bir hoca. Kocaelispor için gerekenleri yaptı. İnşallah hep birlikte başarı için çıkacağız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
