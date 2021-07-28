Real Sociead'dan Willian Jose için açıklama

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Willian Jose için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Sociead'dan Willian Jose için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2021 17:12
Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için açıklama yaptı.

Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.

Real Sociedad, 29 yaşındaki Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasına giymişti. Premier Lig'de 17 maça çıkan tecrübeli forvet sezonu 1 gol, 1 asistle kapattı.

Real Sociedad'da toplam 170 maça çıkan Willian Jose 62 gol, 15 asistlik performans sergiledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.