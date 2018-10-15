Her sene büyük bir transferine alıştığımız, bu sezon başında sessiz kalsa da tarihi bir operasyon kapıda...İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Real Madrid, Inter'in ısrarla istediğihakkında kararını verdi.Real Madrid Başkanı Florentino Perez,veya'nin transfer edilmesi halinde Luka Modric'in Inter'e transfer edilmesine izin verecek.Cristiano Ronaldo'nun sezon başında ayrılmasıyla bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz kalan Real Madrid'de başkan Perez'in Neymar veya Mbappe'yi alarak hem büyük bir sükse yapmak istediği hem de 33 yaşına gelen Modric'i iyi bir fiyata Inter'e satabileceği belirtildi.