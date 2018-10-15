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Real Madrid'de tarihi operasyon!

Bu sezon Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından sessiz kalan Real Madrid, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de tarihi operasyon!
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15 Ekim 2018 16:55
Her sene büyük bir transferine alıştığımız Real Madrid, bu sezon başında sessiz kalsa da tarihi bir operasyon kapıda...

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Real Madrid, Inter'in ısrarla istediği Luka Modric hakkında kararını verdi.

NEYMAR VEYA MBAPPE GELİRSE MODRIC YOLCU

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Neymar veya Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi halinde Luka Modric'in Inter'e transfer edilmesine izin verecek.

Cristiano Ronaldo'nun sezon başında ayrılmasıyla bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz kalan Real Madrid'de başkan Perez'in Neymar veya Mbappe'yi alarak hem büyük bir sükse yapmak istediği hem de 33 yaşına gelen Modric'i iyi bir fiyata Inter'e satabileceği belirtildi.

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