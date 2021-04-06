Real Madrid'de şok: Varane, koronavirüse yakalandı!

Real Madrid'in Fransız savunmacısı Varane, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de şok: Varane, koronavirüse yakalandı!
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06 Nisan 2021 15:59
Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç çıkan Varane'ın takımdan ayrılarak evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Liverpool maçında özellikle defansta önemli eksikleri olan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Daniel Carvajal da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da oynanacak El Clasico (Real Madrid-Barcelona) maçında da Varane kadro dışında tutulacak.



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