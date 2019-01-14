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Real Madrid, son 5 dakikada 3 puanı kaptı

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında Real Betis'i son dakikalara doğru bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, son 5 dakikada 3 puanı kaptı
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14 Ocak 2019 00:40
La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Real Madrid rakibi Real Betis'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid'in gollerini 13. dakikada Luka Modric ve 88. dakikada Dani Ceballos kaydetti. Real Betis'in golünü ise 68. dakikada Sergio Canales attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 33'e çıkarırken, Betis 26 puanda kaldı.

Real Madrid bir sonraki hafta sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Real Betis'in bir sonraki maçı ise Girona ile olacak.



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