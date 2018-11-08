THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Maccabi FOX Tel Aviv ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyotunu 18-15 önde kapatan Real Madrid, ikinci çeyrekte rakibine 8 sayı attırdı ve devreye 41-23 üstün girdi.
Son iki çeyrekte rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Real Madrid deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'i 87-66 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 6'da 6 yaptı. Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Real Madrid'de Sergio Llull 17 sayı attı. Maccabi'de ise Wilbekin 5 sayı, 3 ribaund, 1 asist üretti.
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Mücadelenin ilk periyotunu 18-15 önde kapatan Real Madrid, ikinci çeyrekte rakibine 8 sayı attırdı ve devreye 41-23 üstün girdi.
Son iki çeyrekte rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Real Madrid deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'i 87-66 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 6'da 6 yaptı. Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Real Madrid'de Sergio Llull 17 sayı attı. Maccabi'de ise Wilbekin 5 sayı, 3 ribaund, 1 asist üretti.
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