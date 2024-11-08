Real Madrid, Olimpia Milano'ya da kaybetti

THY EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Olimpia Milano'ya 85-76 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Olimpia Milano'ya da kaybetti
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08 Kasım 2024 02:47
THY EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid deplasmanda Olimpia Milano'ya 85-76 mağlup oldu.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Milano'da Nenad Dimitrijevic 22 sayı ile yıldızlaşırken, deplasmandaki tüm maçlarından mağlup ayrılan ve 5. mağlubiyetini alan Real Madrid'de Serge Ibaka'nın 13 sayısı yeterli olmadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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