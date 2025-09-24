Real Madrid, Nico Paz'ı geri getirmeyi planlıyor

Real Madrid, 2024/25 sezonu başında bonservisini 6 milyon euro karşılığında elden çıkardığı genç yetenek Nico Paz'ı gelecekteki planlarında önemli bir parça olarak görüyor.

Como'ya transferinin ardından oyuncunun performansını yakından takip eden kulüp, 2026 yılında yeniden kadroya katılması için güçlü bir ihtimal üzerinde duruyor.

ALONSO'DAN OLUMLU RAPOR

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, teknik direktör Xabi Alonso, Nico Paz hakkında olumlu rapor verdi.

GERİ ALMA ÖNCELİĞİ VE YÜZDE 50 PAY

Real Madrid, transfer sürecinde Nico Paz için stratejik hamleler yapmayı da ihmal etmedi. Kulüp, genç oyuncunun sözleşmesine geri alma opsiyonu koydururken, olası bir sonraki satıştan %50 pay alma hakkını da elinde bulunduruyor.