Real Madrid karın altında 1 puana razı oldu

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid karın altında 1 puana razı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2021 01:04
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı Pamplona kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti.

İkinci yarı Karim Benzema ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Real Madrid, ligin alt sırasında bulunan Osasuna deplasmanından 1 puan aldı.

La Liga'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı.

Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için