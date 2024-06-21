Real Madrid'den Joselu'ya 1 yıllık teklif

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, hücumdaki yıldızı Joselu için kararını verdi.



Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Joselu'nun bonservisini almak için harekete geçti.



İspanyol devinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1.5 milyon euro'ya satın almak opsiyonunu kullanıp kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilirken, Joselu'ya da 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.



ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR



Tecrübeli golcüye Real Madrid'in yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak İspanyol yıldızın kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Joselu bu sezon Real Madrid'de 47 karşılaşmada forma şansı bulurken 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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