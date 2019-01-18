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Ranieri'den Babel'e övgü dolu sözler

Fulham teknik direktörü Claudio Ranieri, yeni transferleri Ryan Babel hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ranieri'den Babel'e övgü dolu sözler
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18 Ocak 2019 16:28
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın teknik direktörü Claudio Ranieri, Beşiktaş'tan 6 aylığına kiraladıkları Ryan Babel hakkında konuştu.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Babel ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederken, transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fulham'ın patronu, Babel için "Bizi güçlendirecek" yorumunda bulunurken, "Ryan Babel bize tecrübe getirecek, güçlendirecek ve goller atacak. Umarım oynadığımız futbola olabildiğince kısa süre içinde adapte olur." dedi.

Konuşmasının devamında Hollandalı yıldızın takıma katılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu aktaran Ranieri, "Onun transferi nedeniyle çok mutluyum çünkü Liverpool'da da oynadı ve Premier Lig'i biliyor." dedi.

Babel, 2007-2008 transfer sezonunda 17 milyon euro bedelle Ajax'tan Liverpool'a transfer olmuş, 4 sezon boyunca Premier Lig devinde oynamasının ardından 2010-2011 transfer sezonunda Almanya'nın Hoffenheim takımına 7 milyon euro bedelle katılmıştı. 



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