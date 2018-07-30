Bordo - mavililer geçtiğimiz sezon Lorient'te forma giyen stoper Zargo Toure ile birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Eric Ayuk'un Türkiye'ye gelmesinin ardından transferin perde arkasında ünlü sanatçı Rafet El Roman çıktı. Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuk'n bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı.
Rafet El Roman'a bölgede yardımcı olan ve Fan yöneticisi Hasan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet... Eric Ayuk, Trabzon'a geldi. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak... Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana... Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' ifadelerini kullandı.
Roman'ın tavsiyeleriyle Trabzonspor'un gündeme gelen Ayuk, Trabzon'da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Kaynak: 61SAAT
Eric Ayuk'un Türkiye'ye gelmesinin ardından transferin perde arkasında ünlü sanatçı Rafet El Roman çıktı. Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuk'n bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı.
Rafet El Roman'a bölgede yardımcı olan ve Fan yöneticisi Hasan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet... Eric Ayuk, Trabzon'a geldi. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak... Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana... Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' ifadelerini kullandı.
Roman'ın tavsiyeleriyle Trabzonspor'un gündeme gelen Ayuk, Trabzon'da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Kaynak: 61SAAT