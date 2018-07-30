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Rafet El Roman'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi!

Trabzonspor, Eric Ayuk'u dün gece sürpriz bir şekilde Trabzon'a getirdi. Fanatik Trabzonsporlu olduğu bilinen ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın, bordo - mavili ekibin yeni transferinin bonservisini ödediği ortaya çıktı.

Rafet El Roman'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi!
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30 Temmuz 2018 14:28
Bordo - mavililer geçtiğimiz sezon Lorient'te forma giyen stoper Zargo Toure ile birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi.

Eric Ayuk'un Türkiye'ye gelmesinin ardından transferin perde arkasında ünlü sanatçı Rafet El Roman çıktı. Rafet El Roman'ın, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Ayuk'n bonservis bedelini ödediği ortaya çıktı.

Rafet El Roman'a bölgede yardımcı olan ve Fan yöneticisi Hasan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evet... Eric Ayuk, Trabzon'a geldi. Bonservis bedelini sanatçı Rafet El Roman karşılayacak... Kendisi bu transferi Trabzonspor'a armağan ettiğini bir hafta önce söylemişti bana... Yarına güzel bir video ile bu durumu süsleyeceğiz. Eric Ayuk'un sözleşmesi 31.12.2018 tarihinde bitiyor mevcut kulübü ile yani bonservis bedeli ödenecek. Bu bedeli de Trabzonsporlu sanatçı Rafet El Roman ödeyecek, kendisinin kulübe bir katkısı olmasını istedi'' ifadelerini kullandı.

Roman'ın tavsiyeleriyle Trabzonspor'un gündeme gelen Ayuk, Trabzon'da yöneticiler ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: 61SAAT


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