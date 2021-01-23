Quaresma: 'Hala kendimi genç hissediyorum'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerini sürdürdüğü ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu.



37 yaşındaki Quaresma, kendisini futbol için hala çok genç hissettiğini söyledi.



"KENDİMİ YAŞLI GÖRMÜYORUM"



Portekizli kanat oyuncusu açıklamasında; "Herkesle iyi anlaşıyorum. Fantastik bir oyuncu grubumuz var. Gençler çoğunlukta ve hepsi öğrenmeye hevesli. Bu yaştaki diğer insanlar gibi kendimi yaşlı görmüyorum. Gençlere özgüven ve tecrübe katabilirim." dedi.



Ricardo Quaresma, bu sezon takımıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.



