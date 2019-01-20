Eredivisie'nin 18. haftasında lider PSV, deplasmanda Emmen ile karşı karşıya geldi. Emmen, uzatma dakikalarında bulduğu golle PSV ile 2-2 berabere kaldı.PSV'nin gollerini 15. dakikada Erick Gutierrez, 71. dakikada Angelino kaydetti. Emmen'in gollerini ise 80. dakikada ve 90. dakikada Nicklas Pedersen attı.Bu sonucun ardından PSV, ligde puanını 49'a çıkardı. Emmen'in ise ligde puanı 18 oldu.Emmen gelecek hafta deplasmanda Venlo ile karşılaşacak. PSV ise bir sonraki hafta sahasında Groningen'i konuk edecek.