PSG'nin yaz rüyası: Illan Meslier

Paris Saint-Germain, Leeds United'ın Fransız kalecisi Illan Meslier'nin peşinde...



The National News'te yer alan habere göre; eldivenleri Hugo Lloris veya David de Gea'ya teslim etmeyi düşünen ancak bu planları başarısız olan PSG'nin, Mauricio Pochettino'nun raporu sonrası rotasını Illan Meslier'ye çevirdiği belirtildi. Meslier'nin hem Fransız olması hem de Premier Lig'deki ilk sezonunda en iyilerden biri olduğunu ispat etmesi nedeniyle ilk sıraya yerleştiği kaydedildi.



PSG'nin David de Gea için nabız da yokladığı, ancak hem Manchester United'ın hem de İspanyol kalecinin finansal taleplerinin yüksek olduğu kaydedildi. Ayrıca, Hugo Lloris'in PSG'den gelen teklife sıcak bakmasına rağmen Tottenham'ın bonservis talebinin fazla olduğu vurgulandı.



Lorient altyapısından yetişen Illan Meslier, kiralandığı Leeds United'a 1 sezon sonra 6.5 milyon euro bonservisle transfer oldu. 21 yaşındaki Fransız kaleci, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 28 maçta 46 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı.



