PSG, Troyes deplasmanında hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Patrick Kisnorbo'nun ekibi Troyes ile Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.



Stade de l'Aube'de oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1 kazanırken goller; 8. dakikada Kylian Mbappe, 59. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Ev sahibi Troyes'in tek golü ise 83. dakikada Xavier Chavalerin'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 78 puana ulaşırken, Lens 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Ajaccio'yu konuk ederken, Troyes deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.





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