PSG'de Mbappe'den sonra sürpriz Guardiola

Kylian Mbappe'nin PSG'de kalması üzerine Fransız ekibinin teknik direktörü konusunda yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.



L'Equipe'in haberine göre Mbappe'nin kalmasının ardından önümüzdeki sezon Pochettino ile yola devam edileceği belirtilirken gündeme sürpriz bir Guardiola iddiası getirildi. PSG'nin Pochettino ile önümüzdeki sezonu bitireceği, 2023'te ise Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek için çalışmaların şimdiden başladığı kaydedildi.



Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek için tüm kozlarını oynayacak olan PSG'nin Guardiola konusunda atacağı adımlar ise şimdiden merak konusu oldu.





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