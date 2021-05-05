PSG'de isyan: "Hakem bize küfür etti"

PSGli Marco Verratti ve Ander Herrera, Manchester City'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Björn Kuipers'in küfür ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de isyan: 'Hakem bize küfür etti'
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05 Mayıs 2021 00:16
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City'e mağlup olan PSG cephesinde hakeme tepki vardı.

Karşılaşma sonunda Marco Verratti ile Ander Herrera, maçın hakemi Björn Kuipers'in kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

Herrera açıklamasında, "Saygı saygı diyoruz da hakem maçta Paredes'e "F... off" dedi. Biz desek 3-4 maç ceza alırız." sözlerini kullandı. Deneyimli oyuncu Marco Verratti ise "Hakem bana 'F... you' dedi. Hem de 2 kere söyledi. Belki onun için normal ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler." açıklamalarıyla maç sonuna damga vurdu.

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