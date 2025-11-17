16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
4-1
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-4
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
4-5

Potanın Perileri, Nijerya'yı mağlup etti

Ay-yıldızlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 periyot üzerinden oynanan hazırlık maçında Nijerya'yı 73-58 yenerek yeni başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

calendar 17 Kasım 2025 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, Nijerya'yı mağlup etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı kapsamında ikinci kez karşılaştığı Nijerya'yı 73-58 yendi.
 
Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 periyot üzerinden oynanan müsabakada Nijerya'yı ağırladı.
 
Mücadelenin ilk çeyreğini 16-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 26-19 önde girdi.
 
İkinci yarıdan itibaren farkı açan Türkiye, üçüncü periyodunu 52-36 üstün geçtiği karşılaşmanın normal süresini 61-43 önde bitirdi. Milli takım, 5. ve son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve müsabakayı 73-58 kazandı.
 
Ay-yıldızlılarda Tilbe Şenyürek 16, Sinem Ataş 13 ve Sevgi Uzun 11 sayı kaydetti.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.
 
Yeni başantrenörü Andrea Mazzon yönetiminde Nijerya ile oynadığı müsabakaları 77-76 ve 73-58'lik skorlarla kazanan A Milli Takım, hazırlık kampını tamamladı.
 
Türkiye, 11-17 Mart'ta 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne katılacak. Milliler, bir penceresine ev sahipliği yapacağı turnuvada Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile C Grubu'nda mücadele edecek.
