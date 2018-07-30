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Postolachi, PSG'yi son nefeste kurtardı

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i duraklama dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
Postolachi, PSG'yi son nefeste kurtardı
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30 Temmuz 2018 17:02
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid'i 3-2 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fransız ekibi PSG ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Singapur'daki ulusal statta karşılaştı.

Christopher Nkunku ile 32. dakikada öne geçen PSG, Moussa Diaby'nin 71. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Atletico Madrid, Victor Mollejo'nun 75 ve Antoine Bernede'nin (kendi kalesine) 86. dakikadaki golleriyle skoru eşitledi.

PSG, Virgiliu Postolachi'nin 90+2'nci dakikada kaydettiği golle maçı 3-2 kazandı.

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