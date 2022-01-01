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Portland Trail Blazers, Kris Dunn'ı kadrosuna kattı!

Portland Trail Blazers'ın, Kris Dunn ile 10 günlük sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, Kris Dunn ile 10 günlük sözleşme imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland'ın Dunn ile 10 günlük bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Portland, bu hamleyi Anfernee Simons'ın dizinden sakatlanarak bir veya iki hafta kadro dışı kalacağını duyurmasından sonra yapmaya karar verdi.

Bu hafta 28 yaşına giren Dunn, 2016 NBA Draftı'nda beşinci sırada seçilmiş ve NBA kariyerinde Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls ve Atlanta Hawks formaları giymişti.

Dunn bu sezon G-League'de Agua Caliente Clippers ekibinde oynuyordu.


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