Portekiz'de dev maçta kazanan Porto

Portekiz Premier Lig'in heyecanı yüksek geçen 17. hafta maçında Porto, sahasında Braga'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Portekiz'de dev maçta kazanan Porto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 01:27
Portekiz Premier Lig 17. hafta maçında Porto ile Braga karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Porto 2-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Fabio Cardoso ve 49. dakikada penaltıdan Evanilson kaydetti.

Braga forması giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 38 yaptı. Braga ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Porto, sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Braga, Famalicao deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery