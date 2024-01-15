Portekiz Premier Lig 17. hafta maçında Porto ile Braga karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Porto 2-0 kazandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Fabio Cardoso ve 49. dakikada penaltıdan Evanilson kaydetti.



Braga forması giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada süre alamadı.



Bu sonuçla birlikte Porto puanını 38 yaptı. Braga ise 33 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Porto, sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Braga, Famalicao deplasmanına gidecek.



