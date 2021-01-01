Popovich: "Luka Doncic, bu oyun için yaratılmış!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'e büyük övgülerde bulundu.



Luka, dün gece Spurs'e karşı alınan 122-117'lik galibiyette 34 sayı, 10 ribaund ve 9 asistlik bir performans sergiledi.



Popovich, maçtan sonra genç Mavericks yıldızına şu şekilde övgüler yağdırdı:



"Söyleyeceklerim biraz basmakalıp gelebilir, ama doğru şeyler. Luka mükemmel bir basketbol oyuncusu. Oyuna yönelik doğuştan gelen bir hissiyatı var. Bu oyun için yaratılmış. Ayrıca muhtemelen harika bir hentbol oyuncusu da olurdu. O fizikte o pasörlük yeteneğine ve saha görüşüne sahip olması, özgüvenle oynaması, iyi şut atması ve rekabet ediyor olması, harika şeyler. Basketbol oyununa resmen aşık olmuş birisi ve becerileri de on numara. Yani izlemesi çok keyifli bir oyuncu."



Luka sezonda 26.1 sayı, 10.1 ribaund ve 9.5 asist ortalamaları ile oynuyor.



